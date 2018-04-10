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Найдена самая огромная вымершая морская рептилия
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Найдена самая огромная вымершая морская рептилия 

Ридус 48 минут назад
Фото: Dean Lomax, The University of Mancheste
Специалисты идентифицировали образец как кость нижней челюсти, называемой супрангулярной.
В Британии палеонтологи обнаружили окаменелость древней морской рептилии, возрастом 205 миллионов лет. При тщательном рассмотрении оказалось, что это челюсть, и принадлежит она ихтиозавру — вымершему животному, внешне похожего на гигантского дельфина.
Нижняя челюсть была найдена еще два года назад. Все это время ученые занимались идентификацией кости, так как было не совсем понятно кому она принадлежит. Челюсть сравнивали с другими ихтиозаврами, и больше всего она подходила Shonisaurus sikanniensis, который относится к семейству шастазаурид и достигает 21 метра в длину.
Но найденная челюсть была крупнее, и могла принадлежать особи длиной минимум 26 метров. Это самая большая найденная челюсть ихтиозавра, признаются палеонтологи.
У некоторых ранних ихтиозавров были зубы, с помощью которых они питались моллюсками — аммонитами или кальмарами. Очень похоже на то, что они также питались рыбой, а у части более крупных видов были тяжёлые челюсти и зубы, которые показывают, что они питались более мелкими рептилиями.
Ихтиозавры существовали в течение почти всей мезозойской эры (250—94 миллионов лет назад), и наибольшего расцвета достигли в юрский период, пока в меловой период их не сменили плезиозавры — животные с бочкообразным телом, длинной шеей и конечностями в виде ластов.
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