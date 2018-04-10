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Гипотеза происхождения людей признана несостоятельной
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Гипотеза происхождения людей признана несостоятельной 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Ian Cartwright
Ученые Оксфордского университета (Англия) обнаружили останки, принадлежащие древнему человеку, за пределами Африки и Леванта. Возраст находки составляет около ста тысяч лет. Открытие делает несостоятельным предположение о том, что основная волна миграции людей из Африки началась 60 тысяч лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert.
Согласно общепринятой гипотезе, первые Homo sapiens появились в Африке около 200-400 тысяч лет назад. Считается, что расселение людей современного типа с африканского континента началось 177 тысяч лет назад, когда они пришли на территорию Леванта, находящуюся к востоку от Средиземного моря. Люди, живущие в настоящее время в Евразии, Австралии и Америке, являются потомками тех, кто мигрировал 60 тысяч лет назад.
Однако недавние археологические находки показали, что Homo sapiens могли попасть в Евразии еще 120 тысяч лет назад. Исследователи нашли фалангу пальца в Аль-Вуста в пустыне Нефуд на севере Саудовской Аравии. Датировка с помощью уран-ториевого, люминесцентного методов и метода электронного парамагнитного резонанса показала, что возраст кости достигает 86-95 тысяч лет. Таким образом, было получено свидетельство того, что человек современного типа присутствовал в этом регионе еще до основной волны расселения.
В январе 2016 года международная группа исследователей доказала, что возраст останков человека, обнаруженных в израильской пещере Мислия в 2007 году, достигает почти 200 тысяч лет. Кроме того, в Южном и Центральном Китае были найдены останки человека, возраст которых составил 70-120 тысяч лет.
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