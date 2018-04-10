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Обнаружены останки рекордно крупного ихтиозавра
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Обнаружены останки рекордно крупного ихтиозавра 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Челюсть ихтиозавра помогла установить его размеры — одни из самых внушительных в истории животного мира.
На юго-западном побережье Великобритании обнаружили останки чудовищно крупного ихтиозавра. Такие морские рептилии достигали длины более 25 метров и были одними из крупнейших животных в истории Земли. Об этом ученые из команды британского палеонтолога Дина Ломакса (Dean Lomax) пишут в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
Современные синие киты уверенно удерживают звание самого большого животного за все время существования жизни на Земле, вырастая до массы в 140 тонн и более 30 метров в длину. Однако многие доисторические рептилии приближаются к этим исполинским размерам достаточно близко. В их числе — и некоторые ихтиозавры, внешне напоминавшие дельфинов и крайне успешные морские животные, населявшие океаны в течение более чем 150 миллионов лет.
Фрагмент, найденный коллекционером и одним из соавторов новой статьи Полом Де Ла Салле (Paul de la Salle) в британском Соммерсете, датирован возрастом 205 миллионов лет. Окаменелость оказалась сочленовной костью нижней челюсти, которая формирует челюстной сустав у многих четвероногих, хотя у млекопитающих превратилась в молоточек среднего уха.
Сравнив ее размеры с аналогичными костями ихтиозавров известной длины, ученые с удивлением обнаружили, что животное могло превышать в длину 25 метров, было крупнейшим известным представителем своей группы — и одним из самых внушительных великанов, когда-либо живших на Земле.
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