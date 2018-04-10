Изучено влияние бровей на эволюцию человека

Британские ученые узнали, как брови повлияли на эволюцию человека

Исследователи из Университета Йорка сравнили массивные надбровные дуги древнего человека с подвижными бровями современников.

Исследователи из Университета Йорка в новом антропологическом исследовании предположили, что брови и надбровные дуги у древнего человека были сродни сигнальным огням в мире животных.

— Брови — это недостающая часть загадки о том, как современные люди сумели добиться гораздо большего, чем другие ныне вымершие гоминины, — заявили ученые.

Пол О'Хиггинс, профессор анатомии в Университете Йорка уверен, что среди животных немало подобных элементов — рога оленя, яркая или воинственная окраска.

Ученые проанализировали черепа гоминидов — наиболее прогрессивных приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян, и попытались понять, почему у древних предков были массивные и большие надбровные дуги и зачем они преобразились в небольшие ворсистые линии на безволосом лице.

— Половое доминирование и социальный статус в стае убедительно объясняет выступающие брови наших предков. Их превращение в более тонкую бровь у современных людей позволило проявить более дружелюбные эмоции, которые помогли сформировать социальные связи между людьми, — цитирует профессора портал университета.

С помощью 3D-инженерного программного обеспечения ученые просканировали череп древнего гоминина — Homo heidelbergensis, который жил от 600 000 до 200 000 лет назад. Они выяснили, что большая толстая кость надбровных дуг вовсе не защищает от внешних повреждений или укусов и не заполняет пространство, обрамляющее глазные впадины.

— Современные люди — последний выживший гоминин. В то время как их разновидности — неандертальцы вымирали, мы быстро колонизировали земной шар и выживали в экстремальных условиях. Это имело много общего с нашей способностью создавать большие социальные сообщества. Мы знаем, например, что доисторические современные люди избегали инбридинга и уходили с друзьями в отдаленные места в трудные времена, — рассказывает соавтор исследования доктор Пенни Спикинс из университеского департамента археологи.

По ее словам, движения бровей позволяют нам выражать сложные эмоции, а также воспринимать эмоции других. Быстрое движение бровей вверх — это межкультурный знак признания и открытости для социального взаимодействия, а растяжение бровей по лицу в расслабленной гримасе — выражение симпатии.

Микродвижения бровей также являются ключевым компонентом для выявления правды и обмана. С другой стороны, люди, использующие ботокс, который ограничивает движение бровей, менее способны к эмпатии и отождествлению себя с другими.