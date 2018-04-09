Ученые МГУ заткнули протечку

Ученые МГУ выяснили, что яд паука Heriaeus melloteeiможет стать основой препаратов для лечения гипокалиемического периодического паралича. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Гипокалиемический паралич является наследственным заболеванием, который вызван протечками ионов в натриевых каналах NaV1.4 в клетках скелетных мышц. Поскольку ионы участвуют в возбуждении мышечных клеток, последние перестают адекватно отвечать на сигналы со стороны нервной системы. В результате развивается слабость вплоть до паралича. Сами «утечки» вызваны повреждением каналов из-за мутаций генов, кодирующих соответствующие белки.

Исследователи определили, что токсин из яда паука-краба может функционировать как блокатор протечек, фиксируя потенциал-чувствительный участок NaV1.4. Для этого ученые изучили причины неправильной работы натриевого канала с помощью методов генной и белковой инженерии, электрофизиологии, ЯМР-спектроскопии и компьютерного моделирования.