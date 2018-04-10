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Выход людей из Африки отодвинут еще дальше
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Антропологи отодвинули выход людей из Африки еще дальше в прошлое 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Фаланга пальца, найденная в Саудовской Аравии, датирована 85 тысячами лет — на 25 тысяч лет раньше обычной оценки времени выхода наших предков из Африки. Об этом Майкл Петралья (Michael Petraglia) из Института человеческого развития Общества Макса Планка и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
«Генетические часы» и ряд других свидетельств относят первую миграцию человека современного типа из Африки в Евразию к периоду около 60 тысяч лет назад. Однако в последнее время появляются свидетельства, указывающие на более сложную картину с несколькими волнами миграции: к ним можно отнести недавно найденную в Израиле челюсть, датированную возрастом аж 180 тысяч лет. Об этом может говорить и обнаруженная фаланга (скорее всего, вторая на среднем пальце) древнего человека в пустыне на территории современной Саудовской Аравии.
Она стала первым столь древним образцом, найденным за пределами стран Леванта, непосредственно примыкающих к Средиземному морю. Это значит, что наши предки могли использовать не только береговую линию при расселении на новые территории, как о том говорит принятая сегодня Теория прибрежных миграций. Возможно, именно через Аравию пролегал путь, который привел их затем на Индостан и дальше, вплоть до Австралии.
Найденная кость с шести различных ракурсов / ©Ian Cartwright
Находка была сделана в 2016 году на территории стоянки Аль-Вуста (Al Wusta) в пустыне Большой Нефуд — вместе с целой коллекцией из 380 каменных артефактов, что может указывать на группу как минимум из нескольких десятков человек, живших здесь между 86 и 95 тысячами лет назад. Тут же обнаружили останки разнообразной добычи: птиц, рептилий и млекопитающих, включая бегемотов.
Ученые отмечают, что технологии изготовления орудий были еще ашельскими. Это может указывать на то, что основным драйвером выхода ранних людей из Африки стало не появление более совершенных культур, а другие факторы — например, изменение климата.
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