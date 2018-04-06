Кемеровский снег оказался полон ртути

Содержание токсичного металла там так высоко, что каждый год с таянием снегов заметная ее часть попадает в реки.

Российские исследователи изучили состояние свалки отработанной руды в поселке Урск Кемеровской области и обнаружили, что такие места даже спустя десятилетия после прекращения их активного использования все еще несут заметную угрозу здоровью людей и животных. В отвале оказалось сравнительно высокое содержание ртути, и каждую весну это вещество 1-го класса опасности оттуда попадает в местную реку. Соответствующая статья опубликована в Chemosphere.

В период индустриализации в СССР в районе реки Ур были найдены месторождения полиметаллических руд. Серно-колчеданные и медно-цинковые месторождения Урской группы содержали и золото, и, в малых дозах, ртуть — по 120 частей на миллион (120 микрограммов на один грамм). Ртуть из руды тогда никого не интересовала, и, после получения из нее меди и цинка, руда выбрасывалась рядом с самим поселком Урск, возникшим близ рудника. Правда, местное население устно сообщало об исчезновении из местной реки Ур хариуса и щуки, однако никаких научных исследований экологического состояния реки и данной местности в целом не проводилось, поскольку в нем никто не был заинтересован.

Авторы новой работы провели изучение содержания ртути в отвалах руды близ Урска, и в покрывающих их снегах. Оказалось, что в некоторых местах отвалы использованной руды содержат ртуть с концентрацией в 230−573 частей на миллион — заметно больше, чем сама исходная руда. Более того, ртуть из руды активно поступала в снег — в ряде локаций количество ртути в снегу увеличивалось от 247 до 480 миллиграмм на квадратный метр в сутки. Впрочем, они перемежались местами, где ртути поступало меньше — всего по 30 миллиграмм на квадратный метр в день.

Ученые также провели ряд замеров содержания ртути в воде местных рек. На их основе они рассчитали массу ртути, которая попадает в источники пресных вод при весеннем таянии снегов. Выяснилось, что в 2014 году примерно 5,9 килограммов ртути попали в реку Ур. Из них 5,88 килограммов в виде частиц металла и 7,1 грамма в виде коллоида. Как отмечается, новая работа позволяет составить реалистичное представление об угрозе для окружающей среды, которую несут отвалы руд, содержащих ртуть.

Следует отметить, что добыча руд в Урске с 1950-х годов идет на спад — если в 1959 году там жило 5 647 человек, то в 2010 году — только 1 665 человек. Поэтому фактически основная масса ртути попала в отвалы десятилетия назад, и наблюдаемый сегодня уровень загрязнения этим металлом должен быть намного меньше, чем в пору наиболее активной работы местного рудника. По всей видимости, тогда он был гораздо выше, и привел к исчезновению крупных рыб из местной реки. К сожалению, исследований влияния ртути на местных жителей не проводилось, что затрудняет детальное понимание уровня ущерба, нанесенного их здоровью.