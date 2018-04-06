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Античную посуду нашли на раскопках у Крымского моста
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Археологи обнаружили античную посуду на раскопках у Крымского моста 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Археологи во время раскопок у железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи обнаружили фрагменты античной парадной посуды IV века до нашей эры, расписанной мастерами древней Аттики.
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии. Находки позволят нам глубже изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма», — рассказал руководитель археологической экспедиции Сергей Ильяшенко.
Отмечается, что расписанная древними мастерами посуда была восстановлена реставраторами из десятков осколков за три месяца. Артефакты передаются на хранение в фонды керченского музея.
Ранее сообщалось, что с начала строительства Крымского моста обнаружено около миллиона находок. Также ФАН сообщал, что в России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям.
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