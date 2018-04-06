Под Крымским мостом нашли античный клад 

На месте строительства Крымского моста найдены фрагменты керамики IV века до нашей эры, сообщает официальный информационный сайт строительства сооружения.
Археологи обнаружили почти все фрагменты гидрии — древнегреческого кувшина для воды, на стенках которого изображена битва греков и амазонок, а также рыбное блюдо с изображением морских обитателей.
Специалисты полагают, что керамика могла принадлежать знати античного Боспорского царства, сначала выставляясь на пирах, а затем став частью погребального обряда.
По словам руководителя группы археологов Сергея Ильяшенко, находки позволят ученым глубже изучить древнегреческое искусство, а также быт, традиции и торговые связи населения восточного побережья Крыма.
В течение трех месяцев реставраторы восстанавливали посуду из десятков осколков. Теперь же она будет передана в фонды музея Керчи.
Артефакты были найдены археологами, исследующими территории, по которым будет проложена железная дорога-подход к Крымскому мосту. В данных местах находятся могильные курганы и остатки древних укреплений и поселений.