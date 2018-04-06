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Под Крымским мостом нашли античный клад
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Под Крымским мостом нашли античный клад 

Рамблер 1 час назад
На месте строительства Крымского моста найдены фрагменты керамики IV века до нашей эры, сообщает официальный информационный сайт строительства сооружения.
Археологи обнаружили почти все фрагменты гидрии — древнегреческого кувшина для воды, на стенках которого изображена битва греков и амазонок, а также рыбное блюдо с изображением морских обитателей.
Специалисты полагают, что керамика могла принадлежать знати античного Боспорского царства, сначала выставляясь на пирах, а затем став частью погребального обряда.
По словам руководителя группы археологов Сергея Ильяшенко, находки позволят ученым глубже изучить древнегреческое искусство, а также быт, традиции и торговые связи населения восточного побережья Крыма.
В течение трех месяцев реставраторы восстанавливали посуду из десятков осколков. Теперь же она будет передана в фонды музея Керчи.
Артефакты были найдены археологами, исследующими территории, по которым будет проложена железная дорога-подход к Крымскому мосту. В данных местах находятся могильные курганы и остатки древних укреплений и поселений.
 Ещё 15 источников 
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