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Найдена особенность мозга финансово успешных людей
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У финансово успешных людей обнаружена физиологическая особенность 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Depositphotos
У людей, которые легко идут на финансовые риски и спокойно их переносят, обнаружена физиологическая особенность строения мозга. Таковы данные исследования ученых их американского Университета Пенсильвании, опубликованные в журнале Neuron.
Науке ранее было известно, что связи между миндалиной и префронтальной корой головного мозга влияют на развитие таких недугов, как депрессия и тревога. Ученые решили выяснить, как эти связи могут быть связаны с финансовым успехом.
Для эксперимента было отобрано 108 молодых здоровых людей. Им предлагались различные ролевые игры, связанные с финансовыми рисками, принятием экономических решений, стрессом от потери состояния. При ответе на вопросы мозг добровольцев исследовался с помощью специальной аппаратуры.
Выяснилось, что более спокойно относящиеся к риску и его последствиям имеют лучшие функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой. Также более склонные к риску имели большее количество серового вещества.
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