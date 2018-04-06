Названа дата исчезновения Вселенной

Ученые назвали дату исчезновения Вселенной

Исследователи обнаружили еще один вариант исчезновения Вселенной, процесс которого при этом уже запущен. Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению исследователей, Вселенная может столкнуться с пузырем отрицательной энергии, который возникает за счет так называемого бозона Хиггса. Так называют фундаментальную частицу, которая придает массу любой существующей материи и обладает способностью к уничтожению окружающего мира. Также бозон Хиггса имеет название «частицы бога».

Как рассказали специалисты из Гавардского университета, процесс исчезновения Вселенной может быть столь же непредсказуемым и внезапным, как и процесс ее рождения.

Так, ученые рассказали, что на самом деле исчезновения Вселенной покажется человеку медленным. А произойти это может через 10 тысяч лет.