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Названа дата исчезновения Вселенной
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Ученые назвали дату исчезновения Вселенной 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Исследователи обнаружили еще один вариант исчезновения Вселенной, процесс которого при этом уже запущен. Об этом сообщило ИА Nation News.
По мнению исследователей, Вселенная может столкнуться с пузырем отрицательной энергии, который возникает за счет так называемого бозона Хиггса. Так называют фундаментальную частицу, которая придает массу любой существующей материи и обладает способностью к уничтожению окружающего мира. Также бозон Хиггса имеет название «частицы бога».
Как рассказали специалисты из Гавардского университета, процесс исчезновения Вселенной может быть столь же непредсказуемым и внезапным, как и процесс ее рождения.
Так, ученые рассказали, что на самом деле исчезновения Вселенной покажется человеку медленным. А произойти это может через 10 тысяч лет.
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