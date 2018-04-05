Киты-«патриоты» готовят потомков к миграции за океан

Белухи предпочитают рожать там же, где родились сами, и мигрировать теми же путями, что и предки, за счет чего отдельные их популяции остаются генетически уникальными.

Сотрудник Чукотского отделения Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) Денис Литовка совместно с учеными из нескольких научных учреждений США изучил, как киты белухи (Delphinapterus leucas), живущие в северной части Тихого океана, совершают миграции. Итоги двадцатилетнего исследования показали, что белухи предпочитают производить на свет детенышей там, где родились сами. Это поддерживает генетическое разнообразие представителей данного вида и не дает ряду популяций белых китов смешиваться. Научная статья опубликована в журнале PLoS ONE.

Попытки установить пути миграции белух предпринимались и ранее. Их перемещения исследовали не только с помощью мониторинга положения отдельных особей, но и анализируя ДНК китов, встреченных у берегов разных морей. Однако число животных, данные о которых входили в отдельные научные работы, и длительность проведения этих работ не позволяла составить сколько-нибудь полной картины.

Новое исследование американских и российских океанологов отличается от предыдущих гораздо большим масштабом. Сбор данных для него вели более 20 лет на 45 точках по всему тихоокеанскому побережью Чукотки, Камчатки и Аляски , и за это время была получена информация о 1647 белухах. Авторы работы использовали информацию со спутников, отслеживающих местоположение китов с вживленными датчиками, а также анализировали митохондриальную и ядерную ДНК из образцов тканей 1444 белух. Сравнение ДНК митохондрий позволяло оценить степень родства отдельно взятых китов по материнской линии, а сравнение ДНК, содержащейся в ядрах клеток белух, более полно отражало генетическое разнообразие между ними.

Данные ДНК-анализа и информация со спутников показала, что всех белух северной части Тихого океана можно разделить на три группы, представители которых не скрещиваются друг с другом. Самая крупная включает в себя китов, обитающих в Чукотском и Беринговом морях, а также в море Бофорта. Вторая группа белух не выходит за пределы Охотского моря. Наконец, местообитание третьей группы ограничено небольшим участком акватории в заливе Аляска. Спутниковые данные продемонстрировали, что каждая особь на протяжении многих лет мигрирует одними и теми же маршрутами и в 20 процентах случаев держится при этом рядом со своими ближайшими родственниками. Например, самки несколько раз проплывают вместе с детенышами от зимних до летних местообитаний и обратно.

Из этого ученые сделали вывод, что белухи склонны возвращаться на те территории, где родились сами, и на те, где они уже проводили лето. В своей статье исследователи отмечают, что белухи демонстрируют высокий уровень интеллекта: родители целенаправленно перемещаются в непосредственной близости к своим детенышам, несколько раз показывая им дорогу и фактически обучая их миграционным традициям предков.

Белуха, или белый кит (Delphinapterus leucas) — сравнительное небольшое китообразное (не более 6 метров в длину), обитающее в северных широтах, нередко за Полярным кругом. Представители этого вида питаются стайной рыбой. В 1994 году в Красной книге Международного союза охраны природы виду присвоен статус «близкий к уязвимому положению». Это означает, что в ближайшие десятилетия белухам не угрожает исчезновение, но через сравнительно небольшое время риск может вырасти. Поэтому состояние численности видов, получивших отметку «близкий к уязвимому положению», периодически пересматривается. Главная угроза для белух — загрязнение их местообитаний отходами химической промышленности и прочей хозяйственной деятельности человека, приводящее к сужению их ареала.