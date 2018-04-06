Найден секрет быстрого набора текста

Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре

Ученые из Университета Аалто в Финляндии выяснили, каким образом можно быстро набирать нужный текст. Результаты их исследования опубликованы в журнале Sciency Daily.

В эксперименте приняли участие 169 тысяч человек из 200 стран, которые зарегистрировались на специальном сайте. Специальная программа анализировала скорость печати и другие характеристики набора текста. Всего было проанализировано 136 миллионов нажатий клавиш. Также добровольцы предоставили данные о своих поле, возрасте, профессии.

Выяснилось, что те, кто печатает быстрее, делает меньше ошибок. Те же, кто печатает медленнее, тратят больше времени на поиск и исправление ошибок.

Другая особенность быстрого набора текста — одновременное нажатие нескольких клавиш. Печатающие быстро люди чаще нажимают будущий символ раньше, чем требуется. Символ они печатают отпусканием клавиши после того, как был отпущен предыдущий.

Сейчас средний пользователь набирает 52 слова в минуту. Как замечают ученые, это значительно меньше, чем у машинистов 1980-х годов, когда в среднем за минуту набирали 60-90 слов, а опытные делопроизводители — до 120 слов.

На основе изученного материала ученые выработали несколько рекомендаций. Это — стараться не допускать ошибок, так как на их исправление уходит много времени; заранее зажимать нужные клавиши; научиться печатать вслепую, потому как так легче исправлять ошибки.

Одновременно ученые советуют чаще тренироваться в наборе текстов, чтобы не утратить полезные навыки.