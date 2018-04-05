Ещё
Наноструктуры МИФИ помогут ускорить электронику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наноструктуры МИФИ помогут ускорить электронику 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Многослойные структуры из индия и арсенида галлия существенно поднимут скорость работы микросхем.
Исследователи из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Института физики металлов Сибирского отделения РАН разработали наногетероструктуры, способные повысить быстродействие высокочастотных микросхем. Об этом сообщает пресс-релиз университета.
Гетероструктурой в электронике называют многослойный «бутерброд» из разных полупроводников. Каждый из материалов эффективнее выполняет какие-то одни функции, а их сочетание позволяет получить наилучший результат. Так, при повышении содержания индия в токопроводящем слое, можно заметно снизить число электронов в гетероструктуре, и при этом поднять скорость их движения (электроны не будут «мешаться» при движении).
Однако слишком сильное увеличение содержание индия приведет к изменению свойств кристаллической решетки содержащего этот металл слоя. Он станет слишком заметно отличаться от соседних слоев. Растущее механическое напряжение между ними сделает структуру уязвимой.
Чтобы решить эту проблемы, в МИФИ создали на стыке содержащего индий слоя дополнительную «переходную» прослойку. В ней индия сперва почти нет, а затем его содержание постепенно нарастает почти до ста процентов. За счет этого накопление напряжений на стыке содержащего индий слоя и остальных слоев остается минимальным. «Переходная» прослойка, как и все остальные слои гетероструктуры, выращивается методом эпитаксии — послойным наращиванием кристаллически совершенных полупроводников на «виртуальной подложке».
С помощью нового метода ученым удалось получить гетероструктуры с очень гладкой поверхностью — выступы на ней не выше двух нанометров, а рассеяние электронов минимально. Исследование возможностей такого материала проводили при температурах до 1,8 кельвинов и сильном магнитном поле. В результате исследователям удалось пронаблюдать ряд квантовых эффектов.
Следует отметить, что пока работа показывает лишь теоретическую возможность использования таких структур в электронике — конкретных изделий из них пока не создано. Но, потенциально, возможности подобных материалов очень велики. Для уже полученных гетероструктур потолком скорости работы в микросхемах являются частоты в 200 гигагерц. Это более чем на порядок превосходит все доступные сегодня на рынке микросхемы.
Чердак: последние новости
В центре нашей Галактики скрываются тысячи черных дыр На полярном острове Белом когда-то росли березы Ученые обнаружили первого четвероногого с четырьмя глазами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила323
В России введут новую меру пресечения63
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус11
«Крым захватим танками»419
Войска ВВО подняты по тревоге107
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение