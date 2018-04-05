Обозреватель Conversation: английский язык — ахиллесова пята всего мира

Английский язык — в настоящее время самый распространённый язык на планете, однако этот успех даётся дорогой ценой, пишет профессор Бангорского университета Гийом Тьерри в своей статье для The Conversation. В зависимости от того, каким для говорящего является этот язык — родным или вторым, — люди по-разному воспринимают информацию и реагируют на сказанное, что мешает взаимопониманию.

Английский язык — это ахиллесова пята всего мира, пишет в своей статье для The Conversation профессор по когнитивной нейронауке Бангорского университета Гийом Тьерри.

Английский является самым распространённым языком в мире, на нём говорят в 101 стране. Он «приобрёл статус лингва франка» в сферах международного бизнеса, мировой дипломатии и науки.

Однако успех английского языка даётся дорогой ценой. Проблемы возникают, когда для говорящих, слушающих или и тех, и других одновременно этот язык является вторым. И неважно, насколько хорошо они владеют им, их собственное понимание английского и их родной язык могут отразиться на том, что они говорят.

Когда люди используют второй язык, они, похоже, действуют немного иным образом по сравнению с теми ситуациями, когда они оперируют своим родным языком. Этот феномен называют «эффектом иностранного языка».

Как показало одно из исследований, например, носители китайского языка при использовании английского как второго становятся менее импульсивными. И хотя снижение импульсивности можно считать чем-то позитивным, однако в случае общения между людьми, дело может приобретать куда более мрачный оборот. При использовании английского как второго говорящие проявляют меньше эмоций и сочувствия, а также меньше учитывают эмоциональное состояние других людей, говорится в статье.

А в рамках другого недавнего исследования выяснилось, что использование второго языка может даже оказать влияние на склонность людей верить правде, особенно когда речь заходит о культуре и личных убеждениях.

Поскольку в настоящее время огромное количество людей уже используют английский как второй, носители этого языка будут часто взаимодействовать с иностранцами, для которых английский неродной. И, как полагают исследователи, в общении между носителем и англоговорящим иностранцем, последний, скорее всего, будет эмоционально отстранённым и, возможно, будет даже выражать иные моральные суждения.

Более того, хотя английский и предоставляет невероятную возможность для глобального общения, его распространённость означает, что носители этого языка слабо осознают языковое разнообразие в мире. И тут кроется проблема, поскольку есть довольно убедительные доказательства того, что различия между языками тесно связаны с различиями в восприятии мира, говорится в статье.

«Мы можем прийти к следующему выводу: для того чтобы люди осуществляли сбалансированный обмен идеями и учитывали убеждения и эмоциональное состояние других, необходимо, чтобы они искусно владели родными языками друг друга. Иными словами, нам требуется по-настоящему билингвальное общение, в рамках которого все его участники знают язык другого. Поэтому для носителей английского также важно уметь разговаривать с другими людьми на их языках», — отмечается в статье.

США и Великобритания могут сделать гораздо больше для исправления мирового языкового баланса и для массового изучения иностранных языков своими гражданами.