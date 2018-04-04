В атмосфере Венеры могут обитать микроорганизмы

В облаках Венеры могут обитать различные бактерии и микроорганизмы. К таким выводам пришли учёные из Висконсинского университета в Мадисоне. Американские планетологи полагают, что на уровне 50 км над поверхностью Венеры в плотных слоях её атмосферы сложились благоприятные условия для зарождения примитивных форм жизни. На чём основываются предположения специалистов, выяснял RT.

В «подвешенном» состоянии

О том, что в атмосфере Венеры могут существовать условия для жизни, учёные заговорили ещё на заре освоения космоса. Впервые эту гипотезу выдвинул астроном Карл Саган в 1967 году. Спустя 30 лет астробиолог Дэвид Гринспун привёл новые доводы в её пользу.

Ещё через пару лет группа американских исследователей предположила, что микробы могли бы выжить даже в верхних слоях атмосферы Венеры, «законсервировавшись» естественным образом при очень низких температурах.

В исследовании 2004 года учёные выяснили, что атмосфера планеты отвечает условиям обитаемости: на высоте 48—52 км над поверхностью Венеры температура колеблется от 0 до 60 °С, а атмосферное давление варьируется от 0,4 до 2 атм. При этом в химическом составе облаков присутствуют такие важные элементы, как сера, аэрозоли серной кислоты и диоксид углерода.

Более того, климатические модели показали, что на поверхности Венеры когда-то существовали внушительные запасы воды в жидком состоянии. Согласно этим данным, на протяжении 2 млрд лет климат планеты вполне мог быть пригодным для обитания микробов. Однако из-за воздействия парниковых газов вся вода с поверхности Венеры испарилась, что ещё больше нагрело планету. В настоящий момент температура на поверхности Венеры колеблется в районе 460 °С, а атмосферное давление в 92 раза выше, чем на Земле.

Облака в атмосфере Венеры NASA

Тем не менее новое исследование американских учёных показало, что в тот период, когда условия на поверхности Венеры стали малопригодными для жизни, микроорганизмы смогли подняться в другие слои атмосферы, где и продолжили своё существование.

«Некоторые микроорганизмы, которые раньше жили на поверхности Земли, в основном бактерии, затем попали в нашу атмосферу и жили на высоте около 41 км. Мы считаем, что подобное произошло и на Венере: микроорганизмы присутствуют в её облаках с тех пор, как с поверхности планеты испарилась вода», — считает автор исследования Санджай Лимайе.

Среда обитания

Исследователи из Висконсинского университета предполагают, что на сегодняшний день возможные ареалы обитания микроорганизмов выглядят как тёмные пятна на облаках Венеры. Наблюдая за ними в ультрафиолетовом свете, специалисты определили, что в них есть частицы серной кислоты и другого неизвестного светопоглощающего вещества. Эти следы сохранялись в атмосфере на протяжении нескольких дней, а затем в большинстве случаев меняли форму и контрастность.

«Некоторые микробы на Земле могут существовать в кислотных средах, поглощая углекислый газ и производя серную кислоту. Нечто подобное мы заметили на облаках Венеры. Мы также знаем о бактериях со светопоглощающими свойствами. Вполне возможно, что наличие этих микроорганизмов может объяснить загадочные тёмные пятна», — рассказал Лимайе.

Учёный добавил, что считает эту идею вполне реалистичной, поскольку аналогичные процессы протекают и на Земле.

«В районе соляного озера Цо Кар, которое находится в высокогорье на севере Индии, в атмосферу часто попадают порошкообразные бактерии, содержащие серу. Мы пока не знаем, существовали ли подобные бактерии в облаках Венеры. Но современные методики позволяют определить, органические это частицы или нет», — сказал Лимайе.

Разные пути

Российские учёные отмечают, что по своим физическим параметрам Венера и Земля очень схожи, при этом Венера значительно ближе к Солнцу, чем наша планета.

«До сих пор до конца непонятно, как такие планеты могли столь кардинально разойтись в своём развитии. Конечно же, их внутренняя структура, в том числе кора, мантия и ядро, несколько отличаются. Однако внешнее сходство Венеры и Земли свидетельствует о том, что в их недрах идут аналогичные процессы. Значит, сходные геологические явления также вполне возможны», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ГАИШ МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Сурдин.