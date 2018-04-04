Ученые выяснили, что японские макаки снимают стресс в горячих источниках

Биологи из Киотского университета (Япония) наблюдали за японскими макаками, живущими в парке обезьян Дзигокудани. Данные исследований, которые позже проанализировала доктор Рафаэла Саюри Такешита, показали, что у тех обезьян, которые купались в горячих источниках, снизился уровень кортизола в организме — вещества, известного как гормон стресса.

Японских макак еще называют снежными обезьянами, потому что их популяция — самая северная. Каждую зиму они регулярно погружаются в горячие источники. Ранее ученые предполагали, что таким образом макаки согреваются, но оказалось, что процедура влияет и на их эмоциональное состояние.

В 2014 году биологи наблюдали за 12 самками в возрасте от пяти до 24 лет. Период исследования включал в себя весну — с апреля по июнь, когда рождается потомство, и осень — с октября по декабрь, когда проходит сезон спаривания. В это время исследователи замеряли уровень кортизола — гормона, отвечающего за формирование защитных реакций организма при внешних угрозах. Он активизирует работу мышц, снижая расход глюкозы, повышает артериальное давление, усиливает сердцебиение и влияет на многие другие функции.

Анализ этих данных показал, что у обезьян, которые согревались в термальных источниках на протяжении зимы, уровень кортизола был ниже на 20 процентов, чем у макак, пренебрегающих купанием. Ученые предположили, что этот показатель может существенно повышать шансы первой группы на выживание и успешную репродукцию. Восемь самок из 12 родили здоровое потомство следующей весной.

Американские физиологи нашли иную связь: они обнаружили, что у приматов с крупным головным мозгом гораздо меньше мышечных волокон, чем у их соплеменников со стандартными размерами этого органа.