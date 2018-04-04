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Подтверждена теория навигации викингов
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Моделирование подтвердило теорию навигации викингов 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Zdenek/Flickr
При помощи компьютерной симуляции путешествия по морю из Норвегии в Гренландию ученые подтвердили, что у викингов были достаточно высокие шансы достичь Нового Света. Для этого им необходимо было часто корректировать курс по наблюдениям Солнца. Это исследование подтверждает теорию относительно того, что в Средние века мореплаватели за неимением компаса пользовались солнечными камнями — кристаллами с двойным лучепреломлением, которые позволяет определить положение Солнца даже в пасмурную погоду. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
Викинги плавали по северной Атлантике в течение многих веков, основали колонии в Исландии и Гренландии, а также, по некоторым данным, достигли Северной Америки на полвека раньше Колумба. Подобные путешествия невозможны без надежного способа ориентации, так как в море очень легко сбиться с курса. Ситуация осложнялась тем, что у викингов не было магнитных компасов, которые попали в Европу из Китая лишь в XIII веке, и большим количеством пасмурных дней, что затрудняло навигацию как по Солнцу, так и по звездам.
Около полувека назад ученые выдвинули теорию, что навигацию обеспечивали загадочные «солнечные камни», которые упоминались в некоторых сагах. Предположительно, они представляли собой кристаллы с двойным лучепреломлением, в которых луч света при некоторых углах падения разделяется на два с различной поляризацией. Смотря на небо сквозь такой кристалл и вращая его перед глазом, можно определить положение солнца даже через плотную пелену тумана или облака. Идею пока так и не удалось окончательно подтвердить, так как подобных камней не обнаружили в местах кораблекрушений викингов. Однако среди навигационных средств на месте гибели английского корабля XVI века подводные археологи обнаружили камни, функцию которых так и не удалось определить и которые могли быть «солнечными камнями» викингов.
В новом исследовании авторы смоделировали путешествия из норвежского порта Берген к поселению Хварф на юго-восточном берегу Гренландии. Такое плавание представляет движение почти строго на запад, и должно было занимать около трех недель при типичной для кораблей викингов — драккаров — скорости движения около 11 километров в час. Ученые провели около 3600 виртуальных плаваний в период от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния, которые различались только тремя параметрами: степенью облачности, использованным в качестве солнечного камня минералом и частотой корректировки курса по наблюдениям Солнца.
Оказалось, что если мореходы сверялись с камнем каждые четыре часа, корабли достигали пункта назначения с вероятность от 32 до 59%. При увеличении промежутка между наблюдениями шансы резко ухудшались. Однако при сверке курса каждые три часа или чаще вероятность составила 92% и выше, вплоть до 100%. Помимо интервала оказалось важно, что наблюдения нужно проводить как утром, так и вечером. Все три использованных минерала (кальцит, кордиерит и турмалин) оказались подходящими, хотя кордиерит оказался наилучшим вариантом, а кальцит, хорошо известный викингам как исландский шпат, оказался слегка менее эффективен.
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