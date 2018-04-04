В предсмертной статье Хокинг обратился к Китаю

В предсмертной статье Хокинг предлагает Китаю построить коллайдер

На сервере препринтов arXiv.org опубликовали написанную в начале 2018 года статью, одним из соавторов которой был Стивен Хокинг . Ее распространили в Китае в январе 2018 года, еще до кончины ученого. В статье обсуждается, можно ли построить в Поднебесной большой ускоритель частиц — Великий коллайдер, как его называют ученые. В результате авторы «решительно утверждают» о том, что такой коллайдер однозначно нужно строить.

Статью написали два автора — Стивен Хокинг и профессор физики Мичиганского университета в США Гордон Кейн. Они рассматривают процесс получения новых знаний в науке, обращают внимание на то, что Стандартные модели физики частиц и космологии прекрасно согласуются с наблюдениями. Вместе с тем авторы отмечают, что некоторые феномены, такие как темная материя, асимметрия между материей и антиматерией так и не получили объяснения, да и квантового описания гравитации пока не существует. В качестве хорошего примера международного научного проекта в этой области они приводят Большой адронный коллайдер в CERN, а в качестве плохого — нереализованный проект Сверхпроводящего суперколлайдера в США (отменен в 1993 году), из-за чего США потеряли лидерство в фундаментальных исследованиях физики частиц. Благодаря этому у Китая сейчас есть возможность занять эту роль.

Физики положительно отзываются о китайском проекте коллайдера, состоящего из двух частей: Кругового электро-позитронного коллайдера (Circular Electron Positron Collider, CEPC) и Протон-протонного суперколлайдера (Super Proton Proton Collider, SPPC). В частности, они должны позволить изучить некоторые каналы распада бозона Хиггса как минимум на порядок точнее, чем сможет БАК даже с учетом будущей статистики. В таких данных могут обнаружиться отклонения от Стандартной модели, что будет указывать на «новую физику».

По сравнению с другими проектами электрон-позитронных коллайдеров, таких как Международный линейный коллайдер (International Linear Collider, ILC) в Японии и Компактный линейный коллайдер (Compact Linear Collider, CLIC) в CERN, главное преимущество китайского — это вторая фаза, когда сталкиваться будут протоны. Но для этого можно будет использовать туннель и другую инфраструктуру от первого этапа.

Обсуждая пользу будущего проекта для общества, авторы напоминают, что Интернет в современном понимании зародился именно в CERN для нужд физиков. Попытки разобраться в фундаментальных вопросах также привели к появлению и развитию многомиллиардных отраслей производства сверхпроводящих кабелей, медицинских томографов и многих других полезных эффектов. Однако самой главной выгодой Хокинг и Кейн называют то, что таким образом талантливая молодежь Китая будет привлекаться в науку, причем не обязательно в физику частиц. По мнению авторов, в результате реализации проекта КНР станет мировым лидером в физике частиц, оттеснив CERN. В заключение они пишут, что «страна, которая обеспечивает наибольшие достижения в понимании законов природы посредством таких наук, как физика частиц и космология, навсегда впишет себя в историю своими славными достижениями».