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Зафиксированы загадочные космические вспышки 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: M. Pursiainen / University of Southampton
Астрономы Саутгемптонского университета зарегистрировали 72 ярких и кратковременных вспышек, происхождение которых пока остается неизвестным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые обнаружили оптические транзиенты (меняющие яркость объекты) в данных, полученных в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN), предназначенного для изучения отдаленных галактик и поиска темной энергии. В DES-SN задействован телескоп Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.
Хотя вспышки по своей яркости сравнимы с различными типами взрывов звезд, они продолжались в течение меньшего времени, чем сверхновые. Их температура достигает 10-30 тысяч градусов Цельсия, а их диаметр в сто раз превышает расстояние от Солнца до Земли, которое достигает около 150 миллионов километров. Особенности расширения и охлаждения транзиентов также напоминали картину, наблюдаемую у сверхновых.
По мнению исследователей, возможной причиной вспышек может быть выброс вещества, происходящий до того, как звезда превратится в сверхновую. В этом случае взрыв будет окутан материей, которая начинает ярко светиться в течение небольшого промежутка времени. Таким образом, астрономы видят горячее облако, а не саму сверхновую.
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