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Ученый сфотографировал морского «демона»
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Ученый сфотографировал морского «демона» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Leo Smith / The University of Kansas
На фото изображено ощетинившееся шипами животное, которое смотрит глазами, поблескивая «сатанинским красным огнем».
Профессор эволюционной биологии и экологии в университете Канзаса Лео Смит сделал «демоническую» фотографию милой рыбки. Снимок получился благодаря специальной камере и свечению рыбьей чешуи. Об этом сообщает Fox News.
На фото изображено ощетинившееся шипами животное, которое смотрит глазами, поблескивая «сатанинским красным огнем». Из открытого рта торчат мелкие острые зубы.
Тихоокеанские колючие пинагоры — это милейшие рыбы, которые незаметно плавают в глубинах океана. Они не совсем безобидны, потому как их костяные шипы довольно острые и хорошо защищают от хищников.
«Держать такого малыша в руке — словно взяться за кактус», — рассказал Смит.
Столь демонический вид на снимке пинагор приобрел благодаря своей способности к флуоресценции. Профессор использовал для фото специальную камеру, которая заставила чешую рыбки светиться красным светом.
«Экземпляр подсветил сам себя, а все остальное из кадра пропало, поэтому вот такой сатанизм», — добавил ученый.
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