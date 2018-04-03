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Раскрыт главный секрет цыпленка и яйца
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Ученые выяснили, как цыпленку удается выбраться наружу из яйца 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Pixabay
Биологи из Канады узнали, как маленькому цыпленку удается разбить скорлупу яйца и почему она не раскалывается под массой целой курицы.
Канадские биологи из университета Макгилл объяснили, как цыпленку удается пробить прочную скорлупу и выбраться наружу при рождении. Результаты своей работы ученые опубликовали в американском издании Science Advance.
Они пояснили, что скорлупа состоит из трех слоев наноструктур. Все они значительно отличаются по своему химическому составу.
В ходе своего исследования биологи надрезали скорлупу и рассмотрели ее под микроскопом.
Выяснилось, что изнутри скорлупу пробить намного легче, чем снаружи. Подобное строение помогает защитить еще не вылупившегося цыпленка от различных внешних воздействий.
Так, результаты исследования показали, что, когда птенец представляет из себя зародыш, скорлупа очень прочна. Однако по мере роста эмбриона, она становится все более эластичной. Поэтому к моменту появления на свет пробить ее — не предоставляет большого труда для цыпленка.
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