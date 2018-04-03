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Найдены останки четырехглазого варана
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В США найдены останки четырехглазого варана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Senckenberg Gesellschaft fьr Naturforschung / Andreas Lachmann / Digimorph.org
Ученые обнаружили останки наобычной ящерицы с четырьмя глазами, которая обитала на территории современного штата Вайоминг 49 млн лет назад. Это первый известный случай, когда у челюстных позвоночных имеется четыре глаза. Ранее среди современных животных такое было известно только у бесчелюстных миног.
Третий и четвертый глаз у найденного варана, которого назвали Saniwa ensidens, относятся к так называемым теменным глазам, которые отвечают за ориентацию в спространстве, циркадные и годичные ритмы.
Ученые сделали это открытие, детально проанализировав ископаемые останки варана, обнаруженные в штате еще в 1871 году. Используя рентгеновское излучение, они заметили пару дополнительных выемок на макушке черепа животного. Работа опубликована в журнале Current Biology.
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