Ученые открыли самую удаленную планету от Земли

Астрономы запечатлели «космический глаз», состоящий из сотен галактик

Также удалось сфотографировать звезду, которая находится на расстоянии 9 млрд лет от Земли. Это самая отдаленная звезда, которую когда-либо удавалось заметить.

Телескоп «Хаббл» сделал фотографию «космического глаза». Он состоит из множества скоплений галактик, свет от которых искажается полями гравитации.

Об этом сообщает британская газета The Independent.

Учеными «космический глаз» был зарегистрирован как объект SDSSJ01460929.

Более того, астрономам удалось обнаружить звезду, находящуюся на расстоянии 9 миллиардов световых лет.

Сначала ученые заметили лишь точку света, и только спустя время им удалось установить, что перед ними на самом деле звезда.

«Впервые мы видим отдельную нормальную звезду — не сверхновую, а не гамма-всплеск, а единственную стабильную звезду — на расстоянии 9 миллиардов световых лет», — сообщил профессор Алексей Филиппенко, астроном на Калифорнийского университета в Беркли.

Чтобы понять причину возникновения такого явления, как "космический глаз", ученые сообщили, что собираются и дальше изучать отражение данной галактики, что поможет вычислить точное расстояние до нее.