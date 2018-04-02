«Квантовый квест» состоялся в Дубне

Мероприятие провели в рамках научного школьного фестиваля «Дни физики». Организаторы посвятили его квантовой теории Макса Планка. В этом году отмечается 100 лет со дня присуждения ученому Нобелевской премии.

Впервые в рамках проведения в Дубне «Дней физики» организаторы составили квантовую игру для младших школьников. Квантовая теория стала основой для пяти заданий квеста. В каждом — теория, которую объясняли взрослые, физики из Объединенного института ядерных исследований и практическое упражнение, которые выполняли игроки.

У нас основные — 2, 3, 4 класс. Физика в школе еще не началась. Надо показать им с самого начала, что физика — не просто формулы решать

какие-то задачки. Физика это то, что описывает окружающий нас мир. И это может быть очень увлекательно

— Михаил Жабицкий, организатор «Дней физики».

Сами школьники при поддержке педагогов стали организаторами экспериментальной лаборатории. Они демонстрировали опыты сверстникам, отвечали на вопросы.

В экспериментальной лаборатории приняли участие не только ученики школ наукограда. Одной из самых эффектных для зрителей стала разработка четвероклассника Вениамина Полторака. Он приехал из Москвы с системой маятников и магнитов, которая чертит фигуры Лиссажу.

Эта фигура, эта система работает за счет того, что у маятников разные колебания. И два маятника передают кинетическую энергию в стол через ручку

— Вениамин Полторак.

Научный фестиваль для школьников «Дни физики» проводился в Дубне в пятый раз. В его программе — интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», квантовый квест, экспериментальная лаборатория и математический праздник, которые собрали более 300 юных любителей физики из наукограда, Москвы и региона.