«Роскосмос» разрабатывает систему предотвращения столкновений космических спутников

Предприятия госкорпорации «Роскосмос» создают систему для предотвращения столкновений космических аппаратов (КА) на орбите. В случае опасности «небесного ДТП» катастрофы можно избежать за счет маневра КА, сообщает сайт газеты «Известия»

По расчетам специалистов, к 2023 году ежедневно будет происходить до 300 столкновений на орбите. Прогноз основан на планах резкого увеличения в ближайшие годы количества запущенных КА благодаря развертыванию систем связи OneWeb SpaceX и др. Общее количество спутников у этих операторов может составить несколько тысяч.

Для управления КА при таком напряженном космическом трафике несколько предприятий «Роскосмоса» начали разработку системы мониторинга и управления орбитальным движением. В проекте «Космический навигатор» участвуют сотрудники Центра управления полетами , компании «Российские космические системы», ИСС имени Решетнева и ряда других структур. Об этом говорится в документах корпоративной академии ГК «Роскосмос», которые имеются у «Известий».

В «Роскосмосе» пояснили, что это инициативная разработка организаций отрасли, выполняемая в рамках корпоративной академии.

Согласно документации к проекту, «Космический навигатор» должен стать центром мониторинга спутников и управления ими над территорией России и в зоне видимости отечественных средств контроля космического пространства.

Этот проект — развитие существующей в России автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве. АСПОС ОКП работает в интересах государства, а «Космический навигатор» будет предоставлять услуги коммерческим спутниковым операторам. Новая система должна получать от отечественных средств контроля околоземного пространства информацию, предсказывать опасные ситуации и выбирать маневр для увода КА от столкновения. Эту информацию «Навигатор» будет передавать оператору конкретного спутника.