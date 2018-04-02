Ещё
«Роскосмос» разрабатывает систему предотвращения столкновений космических спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» разрабатывает систему предотвращения столкновений космических спутников 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИАМО
Предприятия госкорпорации «Роскосмос» создают систему для предотвращения столкновений космических аппаратов (КА) на орбите. В случае опасности «небесного ДТП» катастрофы можно избежать за счет маневра КА, сообщает сайт газеты «Известия».
По расчетам специалистов, к 2023 году ежедневно будет происходить до 300 столкновений на орбите. Прогноз основан на планах резкого увеличения в ближайшие годы количества запущенных КА благодаря развертыванию систем связи OneWeb, SpaceX и др. Общее количество спутников у этих операторов может составить несколько тысяч.
Для управления КА при таком напряженном космическом трафике несколько предприятий «Роскосмоса» начали разработку системы мониторинга и управления орбитальным движением. В проекте «Космический навигатор» участвуют сотрудники Центра управления полетами, компании «Российские космические системы», ИСС имени Решетнева и ряда других структур. Об этом говорится в документах корпоративной академии ГК «Роскосмос», которые имеются у «Известий».
В «Роскосмосе» пояснили, что это инициативная разработка организаций отрасли, выполняемая в рамках корпоративной академии.
Согласно документации к проекту, «Космический навигатор» должен стать центром мониторинга спутников и управления ими над территорией России и в зоне видимости отечественных средств контроля космического пространства.
Этот проект — развитие существующей в России автоматизированной системы по предупреждению опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве. АСПОС ОКП работает в интересах государства, а «Космический навигатор» будет предоставлять услуги коммерческим спутниковым операторам. Новая система должна получать от отечественных средств контроля околоземного пространства информацию, предсказывать опасные ситуации и выбирать маневр для увода КА от столкновения. Эту информацию «Навигатор» будет передавать оператору конкретного спутника.
BFM.RU: последние новости
НАТО сокращает состав российской миссии при альянсе Дело Скрипалей: они сначала отравились, а потом пошли гулять по Солсбери Минобороны успешно испытало новую противоракету
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому68
Тест: Знаете армейский жаргон?59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России489
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение