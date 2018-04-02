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Астрономы впервые зафиксировали световое эхо
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Астрономы впервые зафиксировали световое эхо 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ESO / P. Merluzzi / INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Сотрудники Европейской южной обсерватории (ESO) при помощи Обзорного телескопа VLT получили уникальный снимок, на котором запечатлено световое эхо от слияния двух галактик.
Астрономы получили изображение галактики ShaSS 073 (на снимке окрашена в желтые тона) и ее менее массивного компаньона ShaSS 622 (голубого цвета), которые находятся в начале процесса слияния. Вместе они составляют систему ShaSS 622-073.
"Яркое ядро ShaSS 073 возбуждает заполненную газом область в диске голубой галактики: вещество поглощает падающее на него интенсивное излучение и затем переизлучает его, — говорится на сайте ESO. — Светящаяся область простирается на 1,8 миллиарда квадратных световых лет".
На снимке запечатлено так называемое световое эхо. Резонанс происходит при отражении света от вещества в каждой галактике при их взаимодействии. Он аналогичен акустическому эффекту, когда отраженный звук доходит до слушателя с задержкой. Это первый случай наблюдения светового эхо между двумя галактиками.
Светимость большей центральной галактики оказалась в 20 раз ниже, чем необходимо для того, чтобы вызвать такое возбуждение газа. А это значит, что светимость центральной области ShaSS 073 резко упала в течение последних 30 тысяч лет, отмечают в обсерватории.
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