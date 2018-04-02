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Ученые РФ узнают температуру грунта Южного полюса Луны
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Российские ученые узнают температуру грунта Южного полюса Луны 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Специальный высокочувствительный термометр, установленный на российской космической станции «Луна‐27», позволит ученым измерить температуру поверхности на Южном полюсе естественного спутника Земли во время экспедиции в 2022 году, сообщила газета «Известия».
Вместе с измерением температуры будет проведено определение других характеристик лунного грунта — магнитных свойств и плотности. Данные помогут составить более точное представление о наличии льда под поверхностью, происхождении и эволюции Луны, пишет издание.
Результаты исследования «Луны-27» лягут в основу концепции строительства лунной инфраструктуры и обеспечения необходимой среды для прибытия колонистов.
Любые полеты на Луну должны согласовываться с Вашингтоном, считают в США. Соединенные Штаты уверены, что они могут регламентировать космические миссии согласно договору о космосе от 1967 года.
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