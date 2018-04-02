Ученые РФ узнают температуру грунта Южного полюса Луны

Специальный высокочувствительный термометр, установленный на российской космической станции «Луна‐27», позволит ученым измерить температуру поверхности на Южном полюсе естественного спутника Земли во время экспедиции в 2022 году, сообщила газета «Известия».
Вместе с измерением температуры будет проведено определение других характеристик лунного грунта — магнитных свойств и плотности. Данные помогут составить более точное представление о наличии льда под поверхностью, происхождении и эволюции Луны, пишет издание.
Результаты исследования «Луны-27» лягут в основу концепции строительства лунной инфраструктуры и обеспечения необходимой среды для прибытия колонистов.
Любые полеты на Луну должны согласовываться с Вашингтоном, считают в США. Соединенные Штаты уверены, что они могут регламентировать космические миссии согласно договору о космосе от 1967 года.