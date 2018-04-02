Найдена убивающая комаров таблетка

США и Международная группа медиков из Кении Великобритании установила, что употребление ивермектина — препарата от вшей и чесотки — приводит к гибели кусающих людей комаров. Об их работе пишет Tech Times.

В исследовании приняли участие 140 зараженных малярией кенийцев. На протяжении трех дней добровольцы получали по 600 или 300 миллиграмм ивермектина, после чего их кровью кормили комаров. Было установлено, что даже при меньшей дозировке кровь остается ядовитой для паразитов на протяжении 28 дней — 97% употребивших ее комаров умерли в течение двух недель.

Ученые отмечают относительно небольшое количество побочных эффектов и надеются, что вещество поможет в борьбе с малярией.

Ивермектин применяется в медицине для лечения паразитарных болезней, таких как чесотка и гельминтозы. Препарат нарушает передачу нервных импульсов паразитов, что приводит их к параличу и гибели.

Ранее бразильские ученые с помощью системы искусственного интеллекта обнаружили, что триклозан, содержащийся в обычной зубной пасте, подавляет развитие малярийного плазмодия. Это дает надежду на создание новых препаратов, способных бороться с малярией, стойкой к действию уже существующих лекарств.