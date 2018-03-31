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Прах Стивена Хокинга захоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства
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Прах Стивена Хокинга захоронят в пантеоне Вестминстерского аббатства 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония прощания проходила в закрытом режиме.
В Англии простились со Стивеном Хокингом. Под аплодисменты сотен жителей Кембриджа гроб с телом гениального физика внесли в церковь святой Марии.
Церемония проходила в закрытом режиме, так решила семья Стивена Хокинга. Приглашены 500 человек — это близкие, друзья и коллеги выдающегося ученого. Среди них Эдди Редмэйн сыгравший физика в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».
После прощания тело ученого кремируют, а прах будет погребен в пантеоне Вестминстерского аббатства в Лондоне, возле могил столпов человеческой мысли Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона. Рядом с могилами великих Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта. Ему было 76 лет.
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