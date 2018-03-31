Ещё
Новые пуски с Восточного задумали отложить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Новые пуски с Восточного задумали отложить 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Два пуска с космодрома Восточный, который планировались на осень 2018 года, планируется перенести на более поздний срок. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Запуски космического аппарата "Метеор-М" № 2.2 и двух "Канопус-В" № 5 и № 6 предварительно намечены на декабрь 2018 года», — сказал он и добавил, что окончательное решение по срокам будет принято осенью.
По словам собеседника агентства, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности.
«Канопус-В» ранее предполагалось запустить в ноябре 2018 года. Аппараты этой серии предназначены для отслеживания стихийных бедствий, крупных выбросов загрязняющих веществ, а также сельскохозяйственной деятельности. Сейчас на орбите находится четыре спутника серии «Канопус».
«Метеор-М № 2.2» планировалось вывести на орбиту в октябре 2018 года. Этот метеорологический спутник занимается мониторингом облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите находится только один такой аппарат, запущенный в 2014 году. Второй был утерян в ходе неудачного пуска с Восточного в конце 2017 года.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была вывести на орбиту «Метеор-М № 2.2» и 18 других спутников, преимущественно иностранных, стартовала 28 ноября с Восточного. Головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а ее обломки утонули в Атлантическом океане.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово175
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии258
Трагически погиб актер Евгений Сапаев57
РФ получила неожиданную поддержку687
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал62
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение