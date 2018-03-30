Морские черепахи научились есть ластами

Морские черепахи умеют использовать свои ласты для того, чтобы держать ими еду, а не только плавать, передает НСН.

Неожиданное открытие сделали биологи. Ученые отмечают, что конечности морских животных в процессе эволюции адаптировались к среде обитания таким образом, чтобы исключительно облегчить передвижение в толще воды. Тем не менее, многие морские млекопитающие вторично приспособились использовать рудиментарные лапы в целях пропитания, например, для охоты, поиска и удержания добычи.

В процессе наблюдения за ними зоологи описали десять типов операций, выполняемых при помощи передних лап, ласт или хвоста. Черепахи научились рыть дно в поисках добычи, оглушать ее ударом, загонять жертву в ловушку, собирать ее в стайки и разными способами удерживать еду до и в процессе поедания.