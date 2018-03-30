Дальневосточные ученые «объявили в розыск» рыбного филина

В мире осталось не более 700 пар этих вымирающих птиц.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» запустили программу по сохранению редчайшего вида птиц — рыбного филина. Орнитологи разыскивают на территории парка следы присутствия этих птиц и оценивают перспективы для их искусственного заселения. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Рыбный филин (Bubo blakistoni) — одна из самых крупных сов мира, обитатель лесов Маньчжурии и Приморья. Из-за браконьерства, вырубки лесов и загрязнения рек этот вид птиц сейчас находится на грани исчезновения. На Дальнем Востоке гнездится не более 700 пар филинов, популяции Китая Северной Кореи , вероятно, к настоящему времени утрачены.

Несколько десятков лет назад рыбный филин действительно водился в районе национального парка «Земля леопарда», так что план ученых по сохранению их численности и реинтродукции на новых территориях имеет шансы на успех. Сейчас орнитологи занимаются подготовительной работой, например, пытаются выяснить, сохранились ли остатки популяции рыбного филина на территории заповедника. Ученые собираются отправиться в тайгу, чтобы искать птиц и признаки их присутствия: следы на местах зимней рыбалки, остатки недоеденной рыбы, сброшенные при линьке перья.

Помимо это орнитологи собираются использовать ночной учет по голосам — метод, который показал себя очень эффективным для выявления птиц, активных в темное время суток. Основное внимание исследователи уделят долинам горных рек — местам, где традиционно селятся рыбные филины. Исследования будут проводиться в различные сезоны, первые результаты ученые ожидают получить уже к концу 2018 года.

Параллельно с этим орнитологи будут оценивать пригодность территории для размножения исчезающего филина. В основном их интересует, достаточно ли мест для зимней рыбалки птиц — участков, где течение либо подводные родники не позволяют воде замерзнуть в мороз. Если национальный парк окажется пригодным, следующим этапом станет искусственное заселение (реинтродукция) взрослых пар рыбных филинов на его территорию. Возможно это произойдет уже в следующем году.

«Врагов у рыбного филина немало, в том числе и человек. Это очень осторожная птица, которая при малейшем беспокойстве покидает гнездо, — рассказывает Евгения Бисикалова, заместитель директора «Земли леопарда», — Поэтому на охраняемой территории «Земли леопарда» редчайший филин был бы в большей безопасности».