Найдены обломки корабля 18-го века

Во Флориде на пляже нашли обломки корабля 18-го века

В американском штате Флорида на пляже были обнаружены обломки корабля, предположительно, построенного в 18-м веке. Об этом сообщает CBS 47. Необычную находку обнаружили жители округа Сент-Джонс — Джулия Тёрнер и её восьмилетний сын.

По их словам, они сначала подумали, что это часть пирса или забора, но когда подошли поближе, то поняли, что это очень старый корабль.

«Мы подошли, проверили, и сразу поняли, что это исторический артефакт», — сказала Тёрнер.

По словам местных специалистов, корабль был построен в 18-м веке. Они отметили, что подобные обломки крайне редко вымывает на берег.