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Найдены обломки корабля 18-го века
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Во Флориде на пляже нашли обломки корабля 18-го века 

RT на русском 26 минут назад
Фото: dustindmb/Instagram
В американском штате Флорида на пляже были обнаружены обломки корабля, предположительно, построенного в 18-м веке. Об этом сообщает CBS 47. Необычную находку обнаружили жители округа Сент-Джонс — Джулия Тёрнер и её восьмилетний сын.
По их словам, они сначала подумали, что это часть пирса или забора, но когда подошли поближе, то поняли, что это очень старый корабль.
«Мы подошли, проверили, и сразу поняли, что это исторический артефакт», — сказала Тёрнер.
По словам местных специалистов, корабль был построен в 18-м веке. Они отметили, что подобные обломки крайне редко вымывает на берег.
Ранее сообщалось, что в США был найден «российский корабль-призрак».
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