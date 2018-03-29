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Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником
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Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ ЗАПУСТИЛА С КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК РАКЕТУ «СОЮЗ-2.1В» С ВОЕННЫМ СПУТНИКОМ — МИНОБОРОНЫ РФ
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