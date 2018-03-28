Ещё
Россияне будут летать на американском космическом корабле только по окончании его испытаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россияне будут летать на американском космическом корабле только по окончании его испытаний 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Прайм
Российские космонавты смогут начать полеты на американских кораблях Dragon только после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в Роскосмосе.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад НАСА, что российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который полетит к Международной космической станции в ноябре 2019 года.
Сейчас космонавты и астронавты летают на МКС только на российских «Союзах».
Вести.Ru: последние новости
Умер Сергей Мавроди Учёные взялись за молекулярные ножницы и сварили пиво без хмеля Биологи: самки морских ежей вооружают потомство для жизни в суровых условиях
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке319
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово84
Мавроди не нашлось места на кладбище23
Захарова плачет третий день135
Новый арест по следам трагедии в Кемерово51
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество Шоу-бизнес
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение