Россияне будут летать на американском космическом корабле только по окончании его испытаний

Российские космонавты смогут начать полеты на американских кораблях Dragon только после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Роскосмосе

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад НАСА, что российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который полетит к Международной космической станции в ноябре 2019 года.

Сейчас космонавты и астронавты летают на МКС только на российских «Союзах».