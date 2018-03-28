В тропиках Амазонки найдены древние «мегаполисы»

В тропических лесах Амазонки археологи обнаружили древние поселения, датированные примерно 1410 и 1460 годами. Раскопки показали, что глухие леса Амазонки когда-то были густо заселены.

Большая часть тропиков Амазонки еще не изучена археологами. Мы предполагаем, что когда-то эта местность была крупным поселением, рассказывают археологи.

Обратившись к истории, мы узнаем, что первые европейцы, прибывшие в Амазонку, рассказывали о крупных поселениях с развитой инфраструктурой — колодцами, дорогами, домами. Но тогда их слова не восприняли всерьез, и долгое время считалось, что местность Амазонки в древности была заселена лишь дикими животными и отдельными мелкими поселениями.

Но археологические раскопки последних десятилетий показывают, что первые европейцы не ошиблись. Археологи предполагают, что весь бассейн реки был заселен 10 миллионами человек до прихода европейцев.

Но до сих ученые не находили подтверждений о массовых поселениях в этих районах. Во многом из-за того, что крупных археологических экспедиций в этих районах так и не проводили. Мегаполис в тропиках

Недавно Де Соуза и его коллеги решили исследовать местность Амазонки и отправились в штат Мату-Гросу ( Бразилия ), что в 2000 километрах вверх по течению от устья реки. На востоке и западе от этой местности ранее уже находили поселения, и ученые решили исследовать эту область.

С помощью спутниковых снимков ученым удалось опознать на местности 81 объект, построенный до прихода Колумба. Там были и небольшие деревни, и крупные поселения с развитой инфраструктурой. Самый большой участок был более 20 гектар.

Исследователи посетили 24 найденных объекта, чтобы убедиться в датировках. Анализ показал, что эти поселения были построены между 1410 и 1460 годами.

Эти поселения, скорее всего, были построены разными культурами, так как расположение домов и дорог на разных участках различается, пришли к выводу археологи.

Новое исследование показывает, что леса Амазонки были заселены намного плотнее, чем предполагалось. Изучение территории показало, что это были не временные поселения, люди жили на одном месте много лет, занимались земледелием, собирали урожай.

Люди специально очищали небольшие участки в лесах, сжигали дикие растения, чтобы выращивать плодоносящие деревья.