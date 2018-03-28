Надписи на гадательных костях стали достоянием науки

Истоки археологии в Китае неразрывно связаны с открытием надписей на гадательных костях (цзягувэнь), которые считаются древнейшими образцами китайской письменности.

Все началось летом 1899 года, во времена династии Цин (1644-1911), когда главный секретарь Императорской академии Ван Ижун заболел малярией. В качестве лекарства доктор прописал ему толченые "кости дракона" (лунгу) — ископаемые останки древних позвоночных, в которые входили бычьи лопатки и черепашьи панцири. На одной из таких "костей" Ван заметил странные надписи. Он купил в аптеках более 800 костей и начал их изучать. Благодаря ему, гадательные кости превратились в ценные исторические артефакты.

Писатель Лю Э начал собирать свою коллекцию на два года позже Вана. В 1903 году Лю опубликовал первый труд об изучении надписей на гадательных костях, включив в него 1058 экземпляров из своей коллекции и расшифровав более 40 иероглифов, 34 из которых он расшифровал правильно. Сравнив надписи на гадательных костях с надписями на бронзовых сосудах, Лю отметил, что кости являются артефактами времен династии Шан (XVI-XI века до н.э.)

Спустя несколько лет ученый Ло Чжэньюй узнал от торговца антиквариатом о том, что кости с надписями нашли в деревне Сяотунь, которая в древности была известна как Инь, а сейчас находится на западе городского округа Аньян провинции Хэнань. Ло отправил туда родственников, чтобы найти еще не вырытые из земли кости. К 1911 году коллекция Ло разрослась до 20 тысяч экземпляров. На костях он обнаружил более десяти титулов императоров династии Шан, подтвердив тем самым, что кости являются артефактами эпохи государства Шан, одной из древних столиц которого был город Инь.

Расшифровывая надписи, Ло объяснял древние законы, сказания и государственное устройство, изучал генеалогическое древо правителей, столицу Инь, ритуалы и политическую систему.

Именитый ученый и специалист в области исследований надписей на гадательных костях Ван Говэй в 1911 году доказал, что записанная в "Шицзи" ("Исторических заметках") история династии Шан в целом достоверна. Его метод, основанный на сопоставлении сведений из письменных источников и археологических находок, оказал огромное влияние на археологические исследования в Китае.

Чтобы предотвратить нелегальные раскопки, в 1928 году государство начало официальные археологические раскопки в развалинах города Инь (Иньсюй). Руины императорского дворца, императорские гробницы, дома и захоронения, жертвоприношения, плавильни, изделия из бронзы и нефрита и прочие объекты обнаружили там позже. Сегодня надписи на гадательных костях считаются эпохальным открытием, значимым как для изучения китайской письменности и истории эпохи Шан, так и для развития китайской археологии.