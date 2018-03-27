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НАТО высылает семь российских дипломатов из-за дела Скрипаля
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НАТО высылает семь российских дипломатов из-за дела Скрипаля 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Vegard Wivestad Groett/NTB Scanpix/Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.
Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО до 20 человек.
Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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