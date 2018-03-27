НАТО высылает семь российских дипломатов из-за дела Скрипаля 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.
Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО до 20 человек.
Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.