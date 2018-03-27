НАТО высылает семь российских дипломатов из-за дела Скрипаля

По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.

Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО до 20 человек.

Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.