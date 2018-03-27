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НАТО приняло меры против российских дипломатов
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НАТО приняло меры против российских дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Североатлантический альянс сократил на 10 человек число сотрудников постпредства России при НАТО.
Об этом сообщает РИА «Новости».
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