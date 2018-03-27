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НАТО приняло меры против российских дипломатов
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НАТО приняло меры против российских дипломатов
Деловая газета «Взгляд»
28 минут назад
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Североатлантический альянс
сократил на 10 человек число сотрудников постпредства
России
при НАТО.
Об этом сообщает РИА «Новости».
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