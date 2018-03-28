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Вымирающие гладкие киты остались без потомства
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вымирающие гладкие киты остались без потомства 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Популяция северных гладких китов за последний брачный сезон не произвела на свет ни одного детеныша. Зоологи во время наблюдений не обнаружили мам с потомством, сообщает National Post.
Данный вид входит в Международную Красную книгу как вымирающий. По подсчетам специалистов, сохранилось всего около 450 особей.
Киты отличаются контактным характером и дружелюбны к человеку, что, возможно, и поставило их под угрозу исчезновения. В восточной части Атлантического океана эти животные полностью истреблены и сейчас встречаются лишь в западных регионах.
Биологи вели наблюдения за китами с декабря по март у побережья Джорджии и Флориды, куда они традиционно приплывают для размножения, но не увидели ни одного детеныша.
В прошлом году на свет появилось всего пять китят и погибло, по меньшей мере, 17 взрослых особей — их выбрасывало на берег.
Исследователи отмечают, что в будущем популяция, возможно, переживет «бэби-бум», поскольку промежуток между беременностями самок составляет около трех лет. Так, в 2000 году родился всего один малыш, а в 2001-м — уже 31.
Но, тем не менее, работу по сохранению этого вида китов необходимо продолжать. Несмотря на запрет охоты, они все равно страдают от деятельности человека — минимум четверо особей, погибших в прошлом году, пострадали от ударов о корпус судна, а двое запутались в рыболовецких сетях. Ученые считают, что следует ужесточить правила по отношению к крупным морским судам, маршруты которых пролегают по китовым местам обитания.
Ранее сообщалось, что в Бразилии почти сутки спасали горбатого кита, который заплыл на один из местных пляжей. Гигантское животное удалось оттащить в воду при помощи рыбацкого судна и туристической лодки.
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