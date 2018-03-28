Вымирающие гладкие киты остались без потомства

Популяция северных гладких китов за последний брачный сезон не произвела на свет ни одного детеныша. Зоологи во время наблюдений не обнаружили мам с потомством, сообщает National Post.

Данный вид входит в Международную Красную книгу как вымирающий. По подсчетам специалистов, сохранилось всего около 450 особей.

Киты отличаются контактным характером и дружелюбны к человеку, что, возможно, и поставило их под угрозу исчезновения. В восточной части Атлантического океана эти животные полностью истреблены и сейчас встречаются лишь в западных регионах.

Биологи вели наблюдения за китами с декабря по март у побережья Джорджии и Флориды, куда они традиционно приплывают для размножения, но не увидели ни одного детеныша.

В прошлом году на свет появилось всего пять китят и погибло, по меньшей мере, 17 взрослых особей — их выбрасывало на берег.

Исследователи отмечают, что в будущем популяция, возможно, переживет «бэби-бум», поскольку промежуток между беременностями самок составляет около трех лет. Так, в 2000 году родился всего один малыш, а в 2001-м — уже 31.

Но, тем не менее, работу по сохранению этого вида китов необходимо продолжать. Несмотря на запрет охоты, они все равно страдают от деятельности человека — минимум четверо особей, погибших в прошлом году, пострадали от ударов о корпус судна, а двое запутались в рыболовецких сетях. Ученые считают, что следует ужесточить правила по отношению к крупным морским судам, маршруты которых пролегают по китовым местам обитания.