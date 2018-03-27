Генетики рассекретили тайну гуманоида Алешеньки

Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году в Челябинской области . Однако со времени они исчезли. Это дало ученым повод думать, что Алешенька якобы является представителем «внеземной цивилизации».

Исследователи из международной команды под руководством профессора иммунологии и микробиологии Медицинской школы Стэндфорского университета Гарри Нолана провели работу, посвященную рассекречиванию происхождения гуманоида Алешеньки, также известного как Кыштымский карлик.

Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Однако со времени они исчезли. Это дало ученым повод думать, что Алешенька якобы является представителем «внеземной цивилизации».

Позже исследователям удалось обнаружить «сестру» Алешеньки — Ату. Находкой оказался сверток женской мумии высотой 15 сантиметров. Он был обнаружен коллекционером Оскаром Муньосом в заброшенном чилийском городе Ла-Нория еще в 2003 году. На ее примере исследователи выяснили, что Алешенька не является каким-то внеземным существом.

Исследователи провели полный анализ генома Аты. В результате работы было установлено, что мумия является обычным человеческим ребенком, который был не доношен, либо умер сразу после рождения.

Вместе с тем, по словам ученых, необычный вид мумий объясняется рядом генетических мутаций, который связаны с аномалиями в развитии черепа и скелета.

«Девочка была настолько больна, что не могла нормально питаться. Она могла бы выжить только в том случае, если бы сразу после рождения попала в палату интенсивной терапии неонатального отделения, где выхаживают детей с тяжелыми патологиями. Но учитывая место, где Ата была найдена, у нее не было ни единого шанса», — цитирует слова Нолана « Комсомольская правда ».

По его мнению, деформациии скелета могли быть связаны с повреждением ДНК, которые были вызваны воздействием нитратов. Это объясняется также тем, что в пустыне Атакама расположено самое крупное в мире месторождение натриевой нитратов.