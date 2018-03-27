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Генетики рассекретили тайну гуманоида Алешеньки
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Генетики рассекретили тайну гуманоида Алешеньки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Однако со времени они исчезли. Это дало ученым повод думать, что Алешенька якобы является представителем «внеземной цивилизации».
Исследователи из международной команды под руководством профессора иммунологии и микробиологии Медицинской школы Стэндфорского университета Гарри Нолана провели работу, посвященную рассекречиванию происхождения гуманоида Алешеньки, также известного как Кыштымский карлик.
Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Однако со времени они исчезли. Это дало ученым повод думать, что Алешенька якобы является представителем «внеземной цивилизации».
Позже исследователям удалось обнаружить «сестру» Алешеньки — Ату. Находкой оказался сверток женской мумии высотой 15 сантиметров. Он был обнаружен коллекционером Оскаром Муньосом в заброшенном чилийском городе Ла-Нория еще в 2003 году. На ее примере исследователи выяснили, что Алешенька не является каким-то внеземным существом.
Исследователи провели полный анализ генома Аты. В результате работы было установлено, что мумия является обычным человеческим ребенком, который был не доношен, либо умер сразу после рождения.
Вместе с тем, по словам ученых, необычный вид мумий объясняется рядом генетических мутаций, который связаны с аномалиями в развитии черепа и скелета.
«Девочка была настолько больна, что не могла нормально питаться. Она могла бы выжить только в том случае, если бы сразу после рождения попала в палату интенсивной терапии неонатального отделения, где выхаживают детей с тяжелыми патологиями. Но учитывая место, где Ата была найдена, у нее не было ни единого шанса», — цитирует слова Нолана «Комсомольская правда».
По его мнению, деформациии скелета могли быть связаны с повреждением ДНК, которые были вызваны воздействием нитратов. Это объясняется также тем, что в пустыне Атакама расположено самое крупное в мире месторождение натриевой нитратов.
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