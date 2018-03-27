Обнаружена неизвестная структура соединительной ткани

Обнаружена неизвестная ранее структура соединительной ткани

Обнаружено новое свойство строения человеческой соединительной ткани. Открытие объясняет работу всех органов, большинства тканей и механизма основных болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, кратко о них сообщает EurekAlert!

Новое исследование показывает, что слои соединительной ткани, которые раньше считали единым плотным образованием, на самом деле состоят из наполненных жидкостью и соединенных между собой элементов. Такие структуры встречаются, например, под поверхностью кожи, они выстилают желудочно-кишечный тракт, легкие и другие органы.

Вновь открытый слой состоит из своего рода решетки из белков коллагена и эластина, такое строение сохраняет ткань от повреждения из-за сокращений, растяжений и пульсаций внутренних органов. Ученые считают, что этот слой может служить каналом для движения жидкостей. Этим объясняется быстрое распространение ракового заболевания, если оно поражает соединительную ткань.

Ранее ученым не приходилось наблюдать такие структуры. По мнению авторов, это связано, в первую очередь, с тем, что перед изучением той или иной ткани анатомы подвергают ее воздействию различных химикатов, из-за этого наполненные жидкостью ячейки «высушиваются». Без влаги внутри элементы структуры «схлопываются», и поэтому ученые никогда раньше не замечали уникального строения ткани.

В своем исследовании ученые применили новую методику изучения строения тканей в режиме реального времени — лазерную эндомикроскопию. Метод совмещает традиционную эндоскопию (осмотр внутренних органов с помощью микрокамеры) с определением структуры ткани по отраженному лазерному излучению. Такая технология позволила изучить структуру непосредственно живой ткани, а не лабораторного образца.