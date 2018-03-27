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NASA возобновит изучение льдов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Wang Jianwei/ZUMAPRESS/Globallookpress
NASA возобновит исследования так называемой "криосферы" — совокупности наиболее холодных регионов Земли: ледников, морского льда, снежных покровов и вечной мерзлоты. Об этом сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что для наблюдения за криосферой будут организованы две спутниковые миссии, а также воздушные наблюдения. В частности, будет измеряться высота льда, объем подземных вод и т.д. Кроме того, будут фиксироваться колебания гравитационного поля земли.
По мнению ученых, изменения в ледяном покрове помогут в наблюдении за глобальным потеплением.
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