NASA возобновит изучение льдов

NASA возобновит исследования так называемой "криосферы" — совокупности наиболее холодных регионов Земли: ледников, морского льда, снежных покровов и вечной мерзлоты. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что для наблюдения за криосферой будут организованы две спутниковые миссии, а также воздушные наблюдения. В частности, будет измеряться высота льда, объем подземных вод и т.д. Кроме того, будут фиксироваться колебания гравитационного поля земли.

По мнению ученых, изменения в ледяном покрове помогут в наблюдении за глобальным потеплением.