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В США начали отбор участников симуляции полёта на Марс
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В США начали отбор участников симуляции полёта на Марс 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: hi-news.ru
Для проведения эксперимента на Гавайях, прямо на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, уже давно готов Комплекс по имитации полета на Марс, а теперь организаторы эксперимента из Гавайского университета регулярно проводят международный отбор возможных участников. Отмечается, что для участия в этом эксперименте требуются здоровые добровольцы возрастом от 21 до 65 лет, готовые «провести в заточении» несколько месяцев.
Среди прочих требований к кандидатам значится отсутствие вредных привычек, высшее техническое образование, английский язык на приличном уровне и опыт работы в сложных условиях. Желающие принять участие в эксперименте могут подать заявку до 2 апреля. Руководители эксперимента отметили, что принимают заявки не только от американцев, поэтому попробовать может любой желающий.
Участникам предстоит выполнить довольно сложную программу научных исследований, находясь при этом в полной изоляции от внешнего мира. За своими подопечными учёные будут наблюдать с помощью видеокамер, установленных по всему периметру павильона площадью в 115 квадратных метров.
Первый подобный эксперимент состоялся в 2013 году, последний же должен был начаться месяц назад, но спустя несколько дней после начала был отменён из-за нежелания одного из участников продолжать.
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