Экстремальный прыжок с парашютом

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, решили, что произошла трагедия и кто-то сорвался вниз. Однако быстро поняли, что стали свидетелями экстремальных прыжков с парашютом. Судя по всему, "прыгуны" благополучно осуществили задуманное и скрылись