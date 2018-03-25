Ещё
Названы основные факторы развития рака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО

Ученые назвали основные факторы развития рака 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Pixabay
Исследователи рассказали, как просто и эффективно уберечь себя от онкологии.
Основные факторы развития онкологических заболеваний, которые можно избежать, назвали ученые из Центра исследования рака в Великобритании.
Самой главной причиной возникновения рака ученые назвали табачный дым. Второй фактор риска — лишний вес. Он приводит к раку кишечника, груди, матки и почек. Об этом пишет издание British Journal of Cancer.
Также среди факторов развития болезни — загар: воздействие ультрафиолетового излучения приводит к онкологии в 3,8% всех случаев. Вредными считаются употребление алкоголя и грязный воздух.
По мнению экспертов, основным методом предотвращения развития онкологии у людей является здоровый образ жизни.
ТК «Звезда»: последние новости
Древнейшие следы ДНК современного человека обнаружены в Африке В «городе Армагеддона» обнаружена древняя гробница Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Ньютоном и Дарвином
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии241
Мафия глухонемых захватила Москву31
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель351
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах59
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО41
Видео
02:32
Успенская показала разборки со стюардессой «Аэрофлота»
Шоу-бизнес
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение