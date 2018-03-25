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Ученые объяснили разноцветный снег на юге России и Закавказье
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Ученые объяснили разноцветный снег на юге России и Закавказье 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Выпавший в Закавказье и различных регионах юга России оранжевый и желтый снег имеет африканское происхождение. К такому выводу пришли ученые российского Института географии РАН.
— Желтоватый оттенок снега связан с повышенным содержанием пыли, которая была занесена ветром из пустынных районов Африки. Под атмосферной пылью в данном случае понимаются минеральные частицы размером меньше 10-15 микрон. Они могут переноситься воздушными массами на большие расстояния: на сотни и тысячи километров. Основным источником пыли в мире являются пустыни, в частности, Сахара. — заявил интернет-изданию N+1 лабораторией гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.
По его мнению, все началось с крупной пыльной бури в ливийской пустыне, произошедшей днем 21 марта. Облако атмосферной пыли пролетело над островом Крит, восточным Средиземноморьем, Турцией, и утром 23 марта достигло Кавказа.
К сожалению, атмосферная пыль влияет на тепловой баланс планеты, поскольку может рассеивать и поглощать солнечную радиацию, то есть способствовать похолоданию. Кроме того минеральные частицы пыли могут действовать как ядра конденсации водяного пара и вследствие изменения режима облачности влиять на радиационный баланс.
Кстати
Подобные события происходят достаточно регулярно. Благодаря исследованию ледников на Эльбрусе ученым удалось получить достоверные данные о пылевых бурях за последние 250 лет. Например, исследование атмосферной пыли, осевшей на леднике на высоте пяти тысяч метров в 2009 году, позволило гляциологам точно определить ее происхождение — район Джебель-Ахдар в восточной Ливии. На основании полученных данных удалось определить периоды засух на Ближнем Востоке, Сирии и Ирака.
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