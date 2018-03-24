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Контакт с инопланетянами произойдет в этом столетии
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Контакт с инопланетянами произойдет в этом столетии 

Мир24 1 час назад
Известный американский ученый японского происхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку спрогнозировал, когда человечество вступит в контакт с внеземным разумом, пишет издание Science Alert.
По мнению эксперта, людям удастся выйти на связь с инопланетянами к концу 2100 года при помощи радиосвязи. Однако наладить общение с ними будет сложно, поскольку гуманоиды могут находиться в десятках световых лет от Земли.
«Тем не менее, мы должны расшифровать их язык, чтобы понять их уровень технологий. К какому типу они относятся — первому, второму и третьему? Каковы их намерения — хотят ли они расширяться, агрессивные ли или мирные?», — сказал Каку.
Не исключил ученый и той возможности, что пришельцы сами навестят землян. Однако такое развитие событий Митио Каку считает все же маловероятным.
«Для них мы выглядим дикарями, не теми, с кем надо общаться», — объяснил физик.
Добавим, что, говоря о типах цивилизаций, Каку имел в виду шкалу Кардашева — метод оценки технологического развития цивилизаций, предложенный советским астрофизиком Николаем Кардашевым в 1964 году. Согласно этой шкале, цивилизация I типа должна использовать все доступные ресурсы ее планеты, цивилизация II типа использует энергию своей звезды, а цивилизация III типа — всей галактики.
К слову, человечество пока что не относится даже к первому из этих типов, поскольку может использовать не все ресурсы Земли.
В скорой встрече людей и инопланетян также уверен старший астроном проекта SETI Сет Шостак. Он уверен, что контакт с гуманоидами состоится в течение 20 лет. Между тем группа американских астрономов под руководством профессора Корнельского университета Фрэнка Дрейка оценивает шансы землян на общение с представителями внеземных цивилизаций как минимальные. По их словам, потенциально обитаемые планеты находятся слишком далеко.
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