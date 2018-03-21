Ещё
В Китае археологи обнаружили самые древние в мире артефакты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть

В Китае археологи обнаружили самые древние в мире артефакты 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Их возраст варьируются от 105 до 125 тысяч лет.
Международная команда археологов заявила об обнаружении семи костяных инструментов на востоке Китая, в провинции Хэнань. Их средний возраст составляет 115 тысяч лет, сообщает Sci-News.
Инструменты были обнаружены в период с 2005 по 2015 год, однако только сейчас ученым удалось их датировать.
Все артефакты изготовлены из костей животных. Среди них обнаружено три так называемых мягких топора. Также были найдены три скребка и инструмент, изготовленный из рога оленя. Предполагается, что они использовались для обработки камня.
Возраст найденных инструментов варьируются от 105 до 125 тысяч лет. Это самые древние артефакты, найденные в Китае за все время.
"То, что мы нашли, показывает, что люди, проживающие на территории современного Китая в эпоху позднего плейстоцена, уже были знакомы с механическими свойствами кости и знали, как использовать такие инструменты для обработки камня", — отмечает доктор Дойон.
До этого момента самой древней находкой археологов был костяной наконечник копья возрастом 35 тысяч лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Стивен Хокинг будет похоронен рядом с Ньютоном и Дарвином Древнейшие следы ДНК современного человека обнаружены в Африке Американский фермер нашел уникальную двухголовую змею
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД51
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»82
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть97
В центре Москвы обрушилось здание39
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы26
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение