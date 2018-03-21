В Китае археологи обнаружили самые древние в мире артефакты

Их возраст варьируются от 105 до 125 тысяч лет.

Международная команда археологов заявила об обнаружении семи костяных инструментов на востоке Китая , в провинции Хэнань. Их средний возраст составляет 115 тысяч лет, сообщает Sci-News.

Инструменты были обнаружены в период с 2005 по 2015 год, однако только сейчас ученым удалось их датировать.

Все артефакты изготовлены из костей животных. Среди них обнаружено три так называемых мягких топора. Также были найдены три скребка и инструмент, изготовленный из рога оленя. Предполагается, что они использовались для обработки камня.

Возраст найденных инструментов варьируются от 105 до 125 тысяч лет. Это самые древние артефакты, найденные в Китае за все время.

"То, что мы нашли, показывает, что люди, проживающие на территории современного Китая в эпоху позднего плейстоцена, уже были знакомы с механическими свойствами кости и знали, как использовать такие инструменты для обработки камня", — отмечает доктор Дойон.

До этого момента самой древней находкой археологов был костяной наконечник копья возрастом 35 тысяч лет.